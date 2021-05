Der Debütant am EURO-Ball: Das ist Philipp Mwene

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Mwene als Rechtsfuß auf der linken Seite zum Einsatz kommt, als sogenannter „Wing-back“ im Mittelfeld einer 3-4-1-2-Formation. Eine Position, die extrem viel Laufarbeit erfordert, weil der Spieler alleine eine ganze Seite bearbeiten muss.

Mit zwei Assists und einem Traumtor machte der 1,70 Meter kleine Sprinter von sich Reden. Das Tor am 3. Mai gegen Hertha BSC – sein erster Treffer in der Bundesliga – war ein Weitschuss aus 22 Metern ins Kreuzeck. „Philipp ist seit Monaten gut drauf, schon vor einer Woche war er nah dran, so ein Tor zu machen“, lobte Svensson den Wiener.

Spieler, die im letzten Moment auf einen EM-Zug aufspringen, gibt es immer wieder. 2016 war das bei den Österreichern etwa Alessandro Schöpf. Foda betonte jedoch, Mwene bereits seit zwei Jahren regelmäßig zu beobachten. „Jetzt ist er fit und voller Selbstvertrauen.“