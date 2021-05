Kühbauer und Rapids 2. Platz: "Ich will die Kugel nicht mehr sehen"

Nein, Kühbauer sagte nach einem Lob für seine Mannschaft kurz und knapp: „Und jetzt ist Schluss. Ich will die Kugel nicht mehr sehen. Seit Corona war alles so intensiv. Es müssen jetzt wirklich alle Urlaub machen. Ich hoffe sehr, dass auch alle Spieler nicht an den Fußball denken. Sie sollen nicht einmal hingreifen, wenn sie irgendwas Rundes sehen.“

Ein Wiedersehen – mit einem stark veränderten Kader – gibt es dann am 14. Juni beim Trainingsstart. Bereits fünf Wochen später starten die Hütteldorfer in die Quali zur Champions League.

Ob Dominik Thalhammer beim Trainingsstart des LASK noch dabei ist, scheint unsicher. Der Chefcoach geht davon aus, sagt aber auch, „dass ich dafür keine Garantie gekriegt habe. Die kriegt in diesem Geschäft niemand.“

Kritik vom LASK-Account

Nach einer (neuerlich) enttäuschenden Meistergruppe hat nur die starke zweite Hälfte von Sturm beim WAC und das 3:1 der Grazer nach einem 0:1-Pausenrückstand den vierten Rang gerettet. Sonst müssten die Linzer – anstelle der Kärntner – noch ins Play-off um den Europacup.