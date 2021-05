Heimsieg gegen den LASK: Rapid macht sich zum Vizemeister

Nach 18 Minuten hatte nach einem Andrade-Patzer auch Yusuf Demir eine Top-Chance. Doch der 17-Jährige scheiterte im Eins-gegen-Eins an Teamtormann Alex Schlager. Für die sehr bemühten Linzer schaute vorerst nicht mehr raus als ein Renner-Schuss an die Außenstange (25.).

Rot und Überraschung

In Wolfsberg machte es Thorsten Röcher nach 28 Spielminuten seinem Ex-Klub leichter: Nach einem Rotfoul war der WAC in Unterzahl. Dennoch gingen die Kärntner in Führung. Dejan Joveljic nach (natürlich) Liendl-Pass traf zum 1:0 gegen Sturm (36.).