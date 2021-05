Trainerrochade bei Salzburg: Aufhauser coacht künftig Liefering

Marsch unterschrieb für zwei Jahre in Leipzig, Jaissle für drei in Salzburg. "Für uns ist er die Wunschlösung als kommender Cheftrainer, weil er zu 100 Prozent zu unserer Klub-Philosophie und der Art und Weise passt, wie wir Fußball spielen", betonte Sportdirektor Christoph Freund, dass es "eine Entscheidung für Jaissle und nicht gegen (Co-Trainer Rene) Aufhauser war".

Dieser steht nun allerdings ebenfalls vor dem Abschied, wie die Salzburger Nachrichten am Mittwoch berichteten. Demnach soll das Salzburger Urgestein (306 Pflichtspiele, 50 Tore) seine aktuelle Rolle als Co-Trainer gegen jene des Cheftrainers eintauschen. Und zwar bei Liefering. Aufhauser soll demnach ab Sommer die Agenden in Liefering übernehmen, es ist seine erste Cheftrainer-Station. Aufhauser war bereits einmal bei dem Kooperationsklub tätig gewesen, in der Saison 2014/15 fungierte er als Co-Trainer.