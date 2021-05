Deutschland und der Schmäh

An seine Zeit bei Werder Bremen hat er vor allem folgende Erinnerung: „Die Deutschen haben ja ned so an Schmäh wie wir …“

„Wem sagst du das?“, meinte Grissemann, der nie um einen Seitenhieb auf seinen deutschen Studiopartner Stermann verlegen ist.

Stermann griff den Ball auf, und fragte, wie das dann mit Arnautovic’ Frau, einer Deutschen, „schmähmäßig“ zuhause läuft.

„Das ist ja alles scho anders … hab’ ich scho trainiert!“ antwortet er lachend.