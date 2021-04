Stermann und Grissemann: "Diese Einladung war eine Dummheit"

Es gab Rieseninteresse an Information. Sogar in „WÖ“ kamen Virologen zu Wort. Aber wie wichtig war und ist Unterhaltung in dieser Zeit?

Stermann: Da die Kultur ja schon abgesagt wurde, war es wichtig, wenigstens ein bisserl Unterhaltung zu haben. Außerdem mussten die Virologen ja auch mal kurz schlafen. Diese Schlafpausen wurden mit Sendungen wie unserer überbrückt.

Grissemann: Wichtig ist TV-Unterhaltung im klassischen Sinne wohl nicht. Aber es muss wohl jemanden geben, der auch das Unwichtige macht. „Meister des Unwichtigen“ gefällt mir als Schriftzug am Grabstein.

Stermann sprach von einer angenehmen Pause vom Leben. Grissemann sagte nach den Lockerungen: Schade, eigentlich war’s schön zu Hause. Wie viel Ernsthaftigkeit steckt da drin?

Stermann: Ich finde meinen Satz immer noch richtig. Aber beim Fußball hat es sich als gut erwiesen, die Pause auf 15 Minuten zu beschränken. Unsere geht jetzt schon ein Jahr und es fällt zunehmend schwer, sich noch sinnvolle Gedanken über das eigene Leben zu machen.

Grissemann: Mir ist vollkommen klar, dass die meisten drunter leiden, aber für mich sind Worte wie Lockdown, Abstand und Maske eher positiv besetzt. Ich stand nie gern nah an Menschen, hab bei Menschenansammlungen die Beine in die Hand genommen und die meisten Gasthäuser find ich sowieso grausam. Ganz zu schweigen von den komplett sinnlosen, beruflichen Sitzungen. Ich persönlich hatte mein ausgeglichenstes Jahr.

In der ersten Quarantäne-Folge "WillQuommen Österreich" wart ihr euch nicht einig, ob durch Corona mehr Beziehungen zerbrechen oder ob das mehr an Intimität auch Beziehungen stärkt. Was sind eure Beobachtungen ein Jahr später?

Stermann: Im Lockdown Beziehungen zu beenden wäre sehr kurzsichtig gewesen. Dann hätte man ja niemanden mehr gehabt, wenn man allein im Haushalt ist. Inzwischen hab ich das Gefühl, dass die Frustration der Menschen zu absurden Reaktionen führt. In meiner Gasse wurden die Seitenspiegel aller Autos abgebrochen. Vielleicht als Ersatzhandlung für Beziehungen, die nicht abgebrochen werden.

Grissemann: Jede Beziehung ist so hochgradig eigenartig, dass es hier wohl nix Allgemeingültiges geben kann. Ich halte Distanz aber für ein funktionierendes Aphrodisiakum.

Man hatte den Eindruck, dass ihr mit der Zeit eine gewisse Lust am kreativen Spiel mit den verschieden strengen Corona-Maßnahmen entwickelt habt. Wie sehr fehlt dennoch das Publikum?

Stermann: Publikum? Da muss ich überlegen. Das war das mit Menschen, die dabei sind, ohne zum Arbeitsteam zu gehören, richtig? Ich glaub, das war sehr gut, vielleicht verklär ich das aber auch.

Grissemann: Publikum hält einen wacher. Ohne Auditorium ist es wie früher im Radio. Man schießt ins Nichts. Gut und schlecht zugleich.