Stermann und Grissemann wieder gemeinsam zurück im Studio

Rache

"Nur ein Verrückter würde behaupten, Tiere seien politisch. Dieser Verrückte bin ich", sagt Fahim Amir, Autor des Buches "Schwein und Zeit. Tiere, Politik, Revolte". Der Philosoph und Künstler aus Wien hat für das profil einen vielbeachteten Artikel zur grasierenden Pandemie mit dem Titel „Corona oder Die Rache des Schuppentiers“ verfasst. Er führt diese Woche die Corona-Konversation mit Stermann und Grissemann.

Musikalischen Input liefert Mavi Phoenix. Er sorgt international mit seinem Debütalbum "Boys Toys" und dem gleichzeitigen Coming-out als Transmann für Aufsehen. "I'm just your average dude“ singt er in "Willquommen Österreich“ und auf der Single "12 Inches“, die am Ende der Sendung zum Besten gegeben wird.