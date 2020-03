So war "Willquommen Österreich": "Gleichzeitig traurig und lustig"

Die Nachbarn des Russkaja-Schlagzeugers werden sich gefreut haben! In ihren jeweiligen Wohnzimmern spielten die Musiker zum Auftakt einer sehr speziellen "Willkommen Österreich"-Ausgabe, und unter der Bass Drum fiel wohl der Staub von der Decke. "Paranoia ist die einzig funktionierende Intuition", sagt der Sänger. Und dann: Grisse- und Stermann aus der Quarantäne ihrer Wohnzimmer: "Willqoummen Österreich" also (zum Nachschauen in der TVthek).

Zumindest Stermann sieht ja auch sonst ein bisschen so aus wie nach sieben Monaten Home Office. Zum Auftakt führte er durch seine Wohnung, und man lernt: Es scheint im ORF-Comedymoderatorenvertrag einen Passus zu geben, dass in Weiß gehaltene Minimalkunst an den Wänden zu hängen hat. Brave Moderatoren erfüllen das vorbildlich. Grissemann hält eine Karikatur hoch, huch, ein Virus. Das sei "gleichzeitig traurig und lustig". Der TV-Kritiker notiert schon mal den Titel für die Geschichte.