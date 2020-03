Der große KURIER-Guide: Kultur bleibt da – und findet neue Wege

Tipps für Sonntag, den 15. März:

Die Wiener Staatsoper spielt wie vorgesehen "Das Rheingold", bloß online

Die Wiener Staatsoper zeigt ab heute, Sonntag, wieder jeden Abend eine Opern- oder Ballett-Vorstellung - allerdings online und nicht im Haus am Ring. Angesichts der strikten Beschränkungen im Veranstaltungsbetrieb und im Reiseverkehr öffnet man seine Livestream-Archive und zeigt künftig täglich Aufzeichnungen früherer Opern- und Ballettvorstellungen - weltweit und kostenlos. "Dabei kann dieses Online-Programm mit wenigen Ausnahmen sogar dem ursprünglich geplanten Spielplan folgen", hieß es aus der Staatsoper. Zwischen 15. und 28. März hätte man im Haus am Ring ein letztes Mal die komplette Wagner-Tetralogie in der Inszenierung von Sven-Eric Bechtolf gezeigt. Gestartet wird daher heute wie im ursprünglichen Spielplan vorgesehen mit Richard Wagners "Das Rheingold" - allerdings in der Vorstellung vom 10. Jänner 2016. Unter dem Dirigat von Adam Fischer singen u.a. Tomasz Konieczny (Wotan), Boaz Daniel (Donner), Jason Bridges (Froh), Norbert Ernst (Loge), Jochen Schmeckenbecher (Alberich), Herwig Pecoraro (Mime), Ain Anger (Fasolt), Sorin Coliban (Fafner), Michaela Schuster (Fricka), Caroline Wenborne (Freia) und Anna Larsson (Erda). Der Stream auf der Plattform www.staatsoperlive.com beginnt um 19 Uhr und ist für 24 Stunden verfügbar. Nach der Registrierung auf der Website ist das Abonnement bis auf weiteres kostenlos buchbar.

Severin Groebner erzählt auf YouTube jeden Tag eine Geschichte

"Wenn alle zuhause bleiben sollen, erzählt Ihnen der Kabarettist und Autor Severin Groebner dafür jeden Tag eine Geschichte." Das hat sich der in Frankfurt/Main lebende Wiener zum Vorsatz gemacht. Die Geschichten laufen auf YouTube unter dem Titel "Dekamerone2020". Gestartet hat er am Freitag mit "Mo", gestern gab's "Didi oder Im Land der unendlichen Möglichkeiten". Zur Sprache kamen bisher wichtige Dinge des Bedarfs im Coronavirus-Alltag, also etwa Klopapier oder Nudeln, aber auch philosophische Abschweifungen. Bisheriger Höhepunkt: das optisch durchaus abwechselnde Durchspielen angeblich parallel existierender "unendlich vieler Möglichkeiten". Eine Welt ohne Coronavirus und Ausnahmezustand existiert also. Man müsste sie bloß finden.