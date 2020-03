Mystery-Serie "Freud": Lichtgestalten und finstere Figuren

Worauf können sich Zuschauer bei der Serie gefasst machen?

Rumpf: Auf einen spannenden Kriminalfall, bei dessen Lösung die Psychologie eine große Rolle spielt. In „ Freud“ kommen viele als der oder die „Böse“ in Frage. Der Antagonist aller finsteren Figuren und auch der Lichtgestalten ist das Unbewusste. Wir haben alle zwei Seelen in der Brust. Auch was den historischen Anteil der Handlung betrifft, sind die Schatten bereits erkennbar, die der Untergang der Donaumonarchie wirft. Man sollte sich in diese Atmosphäre so richtig reinfallen lassen.

Sie spielen eine starke Frau, deren Name wohl nicht zufällig an Lou Andreas-Salomé erinnert, der es gelungen war, mit ihrem Intellekt Friedrich Nietzsche, Richard Wagner und auch Freud einzuschüchtern. Wie sehen Sie ihre Figur?

Rumpf: Sie ist eine sehr zeitgemäße Frau. Wir leben gerade in einer Zeit, in der Frauen ihre Gleichberechtigung fordern und wir entdecken auch immer mehr Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen, die in ihrer Zeit nicht entsprechend gewürdigt wurden. Man darf nicht vergessen, dass es immer Frauen waren, seinerzeit die literarischen Salons geführt haben, in denen sich Künstler, Wissenschaftler und Politiker zum Gedankenaustausch treffen konnten. Natürlich ist die Fleur Salomé, die ich spiele, eine fiktionale Figur, aber sie ist inspiriert von den starken Frauen dieser Zeit.

Interview: Gabriele Flossmann