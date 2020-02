ORF/Netflix-Serie "Freud" wird "für Kontroversen sorgen"

Freud hat alle Zeugnisse seines frühen Lebens vernichtet. Hat das die Arbeit am Drehbuch erschwert oder erleichtert?

Marvin Kren: Als mir die österreichische Produktionsfirma SATEL das ursprüngliche Serien-Konzept anbot, war der junge Sigmund Freud ein Profiler auf Mördersuche. Die Idee, dass man so frei mit einer berühmten Persönlichkeit umgehen kann, faszinierte mich sofort. Bei der näheren Auseinandersetzung mit dem Stoff wurde mir klar, dass es trotzdem wichtig war, möglichst nah an seiner Biografie zu bleiben. Also recherchierte ich gemeinsam mit dem Drehbuchautor, wie er zu dieser führenden Figur der Psychoanalyse werden konnte. Dabei sind wir draufgekommen, dass es tatsächlich kaum Zeugnisse aus Freuds Kindheit und Jugend gibt. Für uns ergaben sich daraus spannende Fragen: Warum hatte er alle Schriften aus dieser Zeit vernichtet? Wer war er damals? Gab es da dunkle Geheimnisse? Also haben wir einen Freud-Werdegang erfunden, der zu unserer Geschichte passt. Wir zeigen ihn als einen Mann, der sehr ehrgeizig ist. Als einen, der wissen will, was hinter der damals bei Frauen so häufig gestellten Diagnose „Hysterie“ wirklich steckt und wie er dabei beinahe selbst hysterisch wird (lacht).

Benjamin Hessler: Für mich war die Vernichtung seiner frühen Dokumente ein Zeichen, dass Freud selbst ein fiktionales Bild von sich entwerfen wollte. Er hat sein eigenes Image geschaffen - und das ist ihm ja auch so gut gelungen, wie kaum jemand anderem. Natürlich gab es immer wieder auch Freud-kritische Biografien, die aber nie große Bedeutung erlangt haben. Dafür, dass Freud ist eine so übermächtige Figur des 20. Jahrhunderts war, ist sein Image bis heute erstaunlich intakt geblieben. Meistens werden historische Figuren im Lauf der historischen Aufarbeitung gestürzt und umgewertet…