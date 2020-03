Fernsehen und mehr: Was Kinder jetzt schauen können

Die Österreicher bleiben zuhause – mit betreuungspflichtigen Kindern, die für die nächsten Wochen nicht mehr zur Schule gehen.

Zwischen der anempfohlenen Vermeidung der Außenwelt, etwaigen Teleworking-Verpflichtungen und Schulaufgaben-Abarbeitung stehen sie vielleicht rascher vor einer Neubewertung der täglich erlaubten Höchst-Videoschauzeit stehen, als gedacht.

Wie weit man dem Kind (zusätzlichen) Medienkonsum erlaubt, das kann sich glücklicherweise jeder in seinen vier Wänden mit sich selbst (und dem Kind) ausmachen. Wer jedenfalls nach qualitativ hochwertigen Angeboten für die Zeit vor dem Bildschirm sucht, der kann ruhig durchatmen: Es gibt eine Vielzahl an hochwertigen Angeboten, mit denen sich diese Zeit so qualitativ wie möglich gestalten lässt.

Der KURIER gibt im Folgenden einen kleinen Überblick – das Angebot selbst ist noch größer.