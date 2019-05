Giulia Becker über den Scheiden-Song, Feminismus und ihr neues Buch

Wirklich überzeugt war Giulia Becker nicht, als sie zum Termin bei Rowohlt fuhr. Beim Hamburger Verlag sollte sie ihre Romanidee vorstellen, aber irgendwie war ihr nichts Gutes eingefallen.

„Als ich im Zug saß, habe ich scherzhaft zu meinem Freund gesagt: Ich könnte jetzt einfach die Notbremse ziehen, auf Wiedersehen sagen und mich vom Roman verabschieden“, erzählt Becker am Telefon. „Dann habe ich darüber nachgedacht, was passieren würde, wenn man das macht.“

Geboren war die Idee, über eine Frau zu schreiben, die die Notbremse zieht. Becker verwarf ihren ursprünglichen Plan und disponierte um. „Ich hab’ dann am Bahnhof die Idee schnell in mein Handy eingesprochen und das drei Stunden später in Hamburg dem Verlag vorgestellt – mit einer erstaunlichen Selbstsicherheit. Und die fanden das irgendwie gut.“