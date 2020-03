Otto Schenk im Interview: „Das Sterben hat mir Freude gemacht“

Sie lassen sich also doch immer wieder überreden.

Ja. Ich bin a bissl charakterlos.

Wie ist es Herrn Kreihsl gelungen, Sie zu motivieren?

Er hat ja schon einen Film mit mir gemacht. Wir hatten damals das Gefühl, nicht unseren Beruf auszuüben. Er war nicht Regisseur – und ich nicht Schauspieler. Da war die Sehnsucht nach einem zweiten Film erweckt.

Und nun hat Herr Kreihsl all das, was Sie interessiert, in die Figur des Musikprofessors gepackt.

Ja, er hat die Rolle verführerisch gestaltet, bevor er sie mir untergejubelt hat.

Ihre Figur ist auch ein Grantler.

Ich hab das Wort nicht sehr gern. Grantler? In der Literatur gibt es keinen Nicht-Grantler! Jede Rolle ist ein Grantler! Der Hamlet grantelt die ganze Zeit!

Wenn Sie ihn spielen.

Nein, jeder! Auch wenn der Laurence Olivier ihn spielt! Und auch der Othello ist ein Grantler!

Er ist eifersüchtig, unbeherrscht.

Das ist doch alles granteln! Und der Faust grantelt von Anfang an. Obwohl er ein anerkannter Mann ist, heißt Magister, ist Doktor gar. Ich behaupte, dass das Zweifeln an dem, was man ist, zum Theaterspielen dazugehört. Man sollte sowohl am eigenen Talent zweifeln, als auch an der Darstellung. Mir ist das Zweifeln viel leichter gefallen als das Talentiertsein.

Ist der Wiener Grantler nicht eine ganz spezielle Type?

Er kokettiert vielleicht damit.

Dieser doch recht mieselsüchtige Mann macht ungewollt Bekanntschaft mit einem Flüchtling, dem er dann das Cellospielen beibringt.

Der Film bekämpft das Vorurteil. Das ist wichtig! Und es kommt zu einer Art geistiger Adoption – über Schwierigkeiten und kriminalistische Situationen hinweg. Die Musik wirkt Wunder. Viel mehr möchte ich gar nicht verraten. Das war so wunderbar in diesem Film: Wie leicht man mit ernsten Themen umgehen kann. Humor ist ja nichts anderes als das Erkennen der Blamage. Die Tragödie führt, wenn sie gut gespielt wird, beim Zuschauer zu einer Erschütterung, zu einem Mitleid oder vielleicht, wenn man Glück hat, sogar zu einem Weinen. Aber die Komödie, die genauso ernsthaft gespielt werden muss, ist die Blamage, das Draufzahlen. Der Film ist auch wunderbar zu spielen gewesen.