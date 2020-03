Klangskulptur von Bill Fontana: Die Kunst verstummt nicht ganz

1988 war das Festival steirischer herbst besonders unangenehm: Unter dem Titel „Bezugspunkte 38/88“ thematisierte es den „Anschluss“ Österreichs ans Deutsche Reich – mit zahlreichen Installationen im öffentlichen Raum.

Hans Haacke zum Beispiel stellte am Eisernen Tor die Situation 1938 nach und stülpte über die Marienstatue einen in der Wirkung beklemmenden Obelisken mit Hakenkreuzen und den Zahlen der in der NS-Zeit Besiegten, den getöteten „Zigeunern“, Juden, Zivilisten, Soldaten.

Gegen Ende des Festivals wurde die mächtige Skulptur von einem Neonazi in Brand gesteckt. Und weil sie, errichtet aus Holz und Stoff, wie ein Kamin fungierte, schmolz die vergoldete Marienstatue.

Für die größte Aufregung aber hatte bereits zu Beginn, Mitte Oktober, der US-Amerikaner Bill Fontana mit seiner Soundinstallation „Sonic Projections“ gesorgt: Er beschallte vom Schlossberg aus acht Orte in der Stadt, die im Dritten Reich eine zentrale Rolle gespielt hatten, mit Klängen aus der ganzen Welt und ergänzte sie mit Geräuschen aus Graz, darunter dem Bimmeln der Straßenbahn und dem Gurren der Tauben. Das urbane Echo, von acht Mikrofonen an eben diesen Punkten aufgenommen, wurde in Zusammenarbeit mit Ö1 in die weite Ferne ausgestrahlt.