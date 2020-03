Noch bis Mittwoch: Die bislang größte Online-Kunstmesse der Welt

Alle Platzhirschen sind da - und alle Künstlerinnen und Künstler, die in der Welt der Reichen und Schönen Rang und Namen haben. Etwa Philippe Parreno, dessen Werk "My Room is Another Fishbowl" ("Mein Raum ist auch nur ein Goldfischglas, Galerie Pilar Corrias, 250.000 - 500.000 US-$) unfreiwillig zur gegenwärtigen Quarantäne-Situation zu passen scheint. Österreichs Mega-Galerist Thaddaeus Ropac zeigt Schätze von Robert Rauschenberg (1.350.000 US-$) oder Georg Baselitz (1.500.000 US-$). Etwas niedrigpreisiger geht es bei der Galerie Ursula Krinzinger zu, wo Werke der Kokoschka-Preisträgerin Monica Bonvicini etwa schon ab 42.000 US-$ zu haben sind.