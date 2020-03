Désirée Nosbusch: „Es ging mir nie darum, jemandem etwas zu beweisen“

Und das ausgerechnet dank einer Serie über das wenig faszinierend klingende Thema Bankenwelt?

Am Anfang habe ich meinen Bruder, der in der Finanzwelt sehr erfolgreich ist, angerufen und gesagt: „Kannst du vorbeikommen, du musst mir helfen, Dinge zu entschlüsseln!“ (lacht). Aber ich fand es einen Geniestreich, wie unser Autor Oliver Kienle es geschafft hat, Figuren zu konzipieren, mit denen man in eine Welt eintauchen kann, mit der man sich vorher nicht unbedingt befasst hätte – also ich zumindest nicht! Man ist bereit, sich Dinge anzuschauen, die man vielleicht nicht immer auf den ersten Blick sofort versteht, aber die Figuren sind so stark, dass sie einen an die Hand nehmen und man mit geht.

Also war Ihnen als Luxemburgerin das entgegen dem Klischee eine fremde Welt?

Völlig! Das ist ja das Lustige, dass die Menschen denken, wir in Luxemburg wüssten grundsätzlich, wie es in der Finanzwelt zugeht. Ich komme aus dem Süden des Landes und aus einer Generation, in der es das in Luxemburg alles noch nicht so gab, wie heute – da drehte sich noch alles um die Stahlindustrie. Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie und mir war nichts ferner als die Finanzwelt. Mein Bruder ist da anders, der hat das studiert und ist da mit den Jahren reingewachsen. Aber ich bin wirklich so, dass ich mein Geld – übertrieben gesprochen – am liebsten noch unter der Matratze hätte, weil ich so groß geworden bin. Geld hat mich nie wirklich gereizt. Es ist schön, welches zu haben, es schafft Freiheiten, aber ich würde nicht meine Seele dafür verkaufen.