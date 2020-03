Lisa Maria Potthoff: „Die Susi wird mir nicht langweilig“

Fortsetzung folgt

Was die Zukunft für die Rolle der Susi bringt, konnte Potthof bereits von Autorin Falk in Erfahrung bringen – und die denkt so bald nicht daran, Eberhofer & Co in Pension zu schicken.

„ Rita Falk hat mir verraten, wie es mit meiner Figur im nächsten Roman weitergeht. Ihre Idee ist super. Ich bin froh, so eine tolle Autorin an unserer Seite zu haben“, so Potthoff.

Info: " Winterkartoffelknödel" ist am Samstag (14. März) um 20.15 Uhr in ORF1 zu sehen.