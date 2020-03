Künstler Robin Rhode: „Ich will Hoffnung vermitteln“

Zuletzt versuchte der Künstler, seinen geografischen wie auch seinen historischen Referenzrahmen zu vergrößern – in Jericho deutete er etwa den rätselhaften Kristall aus Albrecht Dürers Stich „Melencolia I“ (1514) zur Waffe um. Tatsächlich aber, sagt Rhode, habe er keine Ahnung, was er als nächstes tun soll. Was ihm aber immer Kraft gegeben habe, sei das unbeschwerte kindliche Spiel, dass er auch in seinem Gerüst beschwören möchte.

Das Gedicht dazu endet übrigens mit einer Aufforderung, die Verhältnisse zu überwinden: „Sow the seed / paint the wall/ be at home in our desert for all.“