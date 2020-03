Zuhause nachgestellte Kunstwerke als Instagram-Hit

Kunsthistoriker kennen die Praxis unter dem Fachbegriff "Tableaux vivants", also "Lebende Gemälde": Das Nachstellen berühmter Gemälde mit echten Personen war schon in der Renaissance- und Barockzeit ein echter Partyhit, auch in der zeitgenössischen Kunst erfreut sich die Praxis reger Beliebtheit - internationale Stars wie David LaChappelle, Cindy Sherman oder Bill Viola haben sich die Idee zu eigen gemacht, in Österreich sind etwa Irene Andessner, Margot Pilz oder die Gruppe G.R.A.M. für Foto-Inszenierungen nach den Mustern historischer Ikonografie bekannt.

Nun aber ist ein weltweiter Schwarm von Kreativen am Ruder - und das Resultat ist nicht weniger erfrischend. Auf Instagram sammelt der Account @Tussenkunstenquarantaine Nachstellungen berühmter Bilder und Bildmotive und lädt Userinnen und User weltweit dazu ein, ihre besten Motive einzusenden.