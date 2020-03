Autor Jonathan Coe: "Beim Brexit ging es nicht um die EU“

Coe beschreibt darin das „mittlere England“, jene Menschen abseits der Zentren, die sich im Brexit, in der Wahl Donald Trumps und in vielen anderen populistischen Momenten ihre Stimme, ihren Platz in der Öffentlichkeit zurückgeholt haben. In Amerika werden diese Menschen, zwischen den liberal geprägten Küsten lebend, „flyovers“ genannt, die, über die man drüberfliegt.

Die politischen Verwerfungen, die deren Aufbegehren an der Wahlurne mit sich brachten, das war – sagt Coe im KURIER-Gespräch – für viele Liberale und Progressive ein Aufwachmoment: „Als ich am Morgen nach dem Referendum aufgewacht bin, war mein Hauptgefühl: Das Land, das ich geglaubt habe zu verstehen, ist ganz anders. Viel komplizierter, als gedacht. Ein, zwei Monate später entschied ich mich dazu, das Buch zu schreiben.“