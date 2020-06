Schüler schaffte es mit Kurz-Parodie zu Stermann und Grissemann

Verleger Strolz

Selbst gemacht sind auch die Bücher von Matthias Strolz, die dieser am Dienstag in die Sendung mitgebracht hatte. Einerseits als Autor (Titel: "Kraft & Inspiration für diese Zeiten"). Andererseits als Herausgeber.

"Bringst ihnen ein Buch mit", habe sich der Ex-Neos-Chef gedacht, eines über seine Gastgeber wohlgemerkt, herausgegeben von ihm selbst (Titel: "Erzählt's mir von Stermann & Grissemann").

Ähnlich wie bei den Schülern aus Graz ging es auch in diesem Fall schnell. "Was hast du mit Stermann und Grissemann erlebt – als Besucher, Zuschauerin, Gast ... whatsoever, wheresoever?“ fragte Strolz am 4. Juni auf diversen Kanälen. Über die Geschichtenplattform story.one, an der Strolz beteiligt ist, brachte er dann 17 Geschichten in Druck. Bei Geschichtentiteln wie "Als wir noch Immer nie am Meer waren" und "#SongContext" werden Fans des Komikerduos natürlich nostalgisch.

Aus drei Dutzend Storys habe er auswählen können, sagt Strolz. Einen Tag habe er editorisch an dem 75-seitigen Buch gearbeitet, in der Nacht "sogar von euch geträumt".

Eine Talentfrage

Strolz hat wie immer Großes vor. Über story.one sagt er: "Wir sammeln die Geschichten der Menschheit", und "wir bauen die Library of Life". Es gebe Milliarden Leser, aber nur eine Million lebende Autoren, warum solle man daraus nicht zwei Millionen machen. meint Strolz.

Grissemann ist skeptisch: "Ich kann nicht unterschreiben, dass jeder ein Talent hat, das man ausschöpfen kann."

Und dann, fast schreiend: "Es gibt viele, die gar kein Talent haben!“