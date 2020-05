Matthias Strolz: "Scheitern wird in Österreich tabuisiert"

Die Gäste erzählen in der Show sehr persönliche Dinge. War es schwer, Leute zu überreden, mitzumachen?

Nein, zum Glück nicht. Es haben sich wesentlich mehr Leute gemeldet, als wir aufnehmen konnten. Wir haben auch diskutiert, ob wir Fuck-ups nehmen sollen, die mitten drin sind. Aber wenn ich jemanden zeige, der gerade mit einem Alkoholproblem kämpft, dann hat er nichts davon und die Zuschauer können maximal durch Voyeurismus profitieren. Es kommt in der Sendung auch ein trockener Alkoholiker, der früher Polizist war und jetzt Kabarettist ist. Das ist mutig genug. Wir müssen nicht die offene Herzoperation zeigen. Wir wissen, dass auch verheilte Wunden schmerzen können.

Seit Ihrem Ausstieg aus der Politik haben Sie schon einige TV-Sendungen gemacht. Ist das Ihre Ersatzdroge?

Diese Frage stelle ich mir immer wieder und ich will da auch streng mit mir sein. Ich bin natürlich ein Gefährdeter, aber kein Volljunkie. Mir ist immer wichtig, einen Beitrag zu leisten. Und da muss ich aber auch in Erscheinung treten. Ich kann bei der Coronakrise nicht zu Hause sitzen und nichts tun. Das geht sich mit meinem Wesen und meinen Talenten nicht aus. Am Anfang von Corona war ich sehr präsent in sozialen Medien. Meiner Ansicht nach waren zu wenige kritische Stimmen da, weder in der Opposition noch in den Medien. Dann kamen auch Einladungen von ORF, Puls4, ServusTV. Irgendwann habe ich mir aber gesagt: Ich bin ja kein Politiker mehr, also sollte ich auch keinen spielen.

Also geht Ihnen die Politik ab?

Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass es mir nicht manchmal fehlt, aber meistens fehlt es mir nicht. An dem Tag, an dem die kritischen Stimmen wieder aufgetaucht sind, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt nicht mehr. Und das war auch der Tag, an dem ich beschlossen habe, dass ich mein neues Buch schreibe. Das beschäftigt sich genau mit der Frage, was in Zeiten des Umbruchs Kraft gibt. Ich will keine tagespolitischen Kommentare mehr abgeben. Das können andere besser.

