Aus seinen Bildern entstand die Amazon-Serie "Tales from the Loop"

Roboter im Schweden der 80er

Erschaffen hat dieses einzigartige Universum der schwedische Künstler Simon Stålenhag, dessen Bildband „Tales from the Loop“ als Vorlage für die Serie diente. Zu sehen sind da, in einem an die 80er und 90er erinnernden Schweden, etwa weite Felder mit fliegenden Erntemaschinen oder die eingangs erwähnten Roboter, die über grüne Wiesen laufen.

Als Stålenhag seine Arbeiten vor einigen Jahren auf Social Media hochlud, lösten diese einen kleinen Hype aus. Dabei, so erklärt Stålenhag dem KURIER am Telefon, habe er erst kurz davor begonnen, Science Fiction überhaupt in seine Kunst zu integrieren.