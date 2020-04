Warum die Netflix-Serie "Tiger King" fasziniert

Hi, ihr coolen Katzen und Kätzchen!

Wenn Sie diese Begrüßung noch nie gehört haben, ist wohl einer der größten Hypes der jüngeren Vergangenheit noch nicht bis zu Ihnen durchgedrungen: „ Tiger King“. Die Doku-Serie ist seit wenigen Wochen beim Streamingdienst Netflix verfügbar und beherrscht seitdem die Diskussionen in sozialen Medien – und nicht nur dort.

Worum es in „ Tiger King“ (wenig ansprechender deutscher Titel: „Großkatzen und ihre Raubtiere“) geht, lässt sich kaum in wenigen Worten zusammenfassen. Ursprünglich wollten die beiden Filmemacher, Eric Goode und Rebecca Chaiklin, von den teils katastrophalen Bedingungen erzählen, unter denen Menschen in den USA Raubkatzen wie Tiger, Löwen oder Leoparden bei sich zu Hause halten.

Doch schon bald fanden die zwei Regisseure größeres Interesse an den teils skurrilen Personen, die diese bizarre Parallelwelt der Großkatzen-Aficionados bevölkern.