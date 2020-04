Neues vom "Tiger King": Netflix zeigt zusätzliche Folge

Die Episode "The Tiger King and I" soll ab Sonntag (12. April) beim Streamingdienst verfügbar sein. Die achte Folge wird eine Art "After Show" sein und vom Comedian Joel McHale moderiert.

Darin wird es neue Interviews mit aus der Serie bekannten Personen geben, u. a. John Reinke, Joshua Dial, John Finlay, Saff, Erik Cowie, Rick Kirkman sowie Jeff und Lauren Lowe. Die zwei wichtigsten Protagonisten – Joe Exotic und Caroline Baskin – scheinen in der Liste jedoch nicht auf.

" Tiger King" ist laut Netflix die über den längsten Zeitraum meistgesehene Show des Streamingdienstes. Mehr über die Serie gibt es hier nachzulesen.