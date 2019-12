Memes: Das Bild sagt mehr als tausend Worte

Memes sind der Traum eines jeden Marketing-Beauftragten, zumindest potentiell. In diesen Mechanismen stecken Milliarden an Euro Werbewert, die im besten Fall auch noch völlig freiwillig geliefert werden. Die Geschäftsführerin einer auf Hollywood spezialisierten Marketingagentur schätzet, dass Starbucks durch den Fehler in „Game Of Thrones“ und dessen Verbreitung einen Werbewert von 2,3 Milliarden Dollar lukriert habe.

Die Werbung für die Serie selbst war da noch nicht mal eingerechnet. Kein Wunder, dass da schnell Verdächtigungen auftauchten, das Ganze sei bewusst kalkuliert worden. Im Fall des Starbucks-Bechers ist das wohl eher unwahrscheinlich: Der Sender HBO entschuldigte sich schnell, retuschierte den Becher für die Online-Versionen der Serie aus dem Bild. Bei Großproduktionen wie „Game Of Thrones“ kommt hinzu, dass an der Entstehung genug Menschen beteiligt sind, dass solch eine Aktion wohl früher oder später bei der Presse landen würde.

Aber an der Diskussion zeigt sich trotzdem, warum das Ganze eben auch ein potentieller Alptraum für Marketing-Menschen sein kann: Es ist nicht steuerbar.

Die Netzgemeinde ist extrem sensibel, und wenn sie das Gefühl hat, benutzt zu werden, bricht gerne mal die Hölle los.