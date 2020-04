"Run": Die neue Serie der "Fleabag"-Schöpferinnen

Das geht eine ganze Zeit lang gut, das Trio lebt in Saus und Braus und Viktor gelingt es, die Dämonen aus der Vergangenheit mit seinem Geld zu vertreiben: Sein schlimmster Feind ist seit Kindertagen nämlich das Finanzamt, das seinem Vater das letzte Ersparte geraubt und so die Ehe seiner Eltern zerstört hat. So hat es Viktor jedenfalls in jungen Jahren erlebt.

Nur eine von vielen recht einfachen Erklärungen im neuen deutschen Netflix-Film „ Betonrausch“. Regie führte Cüneyt Kaya („Asphaltgorillas“), der auch das Drehbuch schrieb und sich wohl von Martin Scorseses „Wolf of Wall Street“ inspirieren ließ. An dieses Vorbild kann der Film freilich nicht anschließen, Frederick Lau ist als überdrehter Hochstapler aber recht unterhaltsam.

Info: „ Betonrausch“ ist ab heute (Freitag) bei Netflix verfügbar.