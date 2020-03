Mini-Serie "Years and Years": Familiensaga trifft "Black Mirror"

Trump bekommt eine zweite Amtszeit, Persönlichkeiten lassen sich in der Cloud abspeichern, Schmetterlinge sind längst ausgestorben.

In dieser düsteren Welt spielt „Years and Years“, seit dieser Woche bei Starzplay zu sehen. In sechs Folgen erzählt die Mini-Serie von HBO und BBC von einer erschreckend plausiblen nahen Zukunft, anschaulich gemacht am Schicksal der Familie Lyon aus Manchester.