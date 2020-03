"Liebe macht blind": Wie realistisch ist die Netflix-Dating-Show?

Auch im "blinden" Gespräch spielen Faktoren eine Rolle, die ein Gefühl von Verliebtheit auslösen können. "Wir wissen, dass für die meisten Singles ein ähnliches Wertesystem, ähnliche Einstellungen, Humor, Intellekt oder gemeinsame Interessen sehr wichtig sind", sagt Erb. "Die Stimme des Gegenübers ist vor allem Frauen wichtig, genauso wie Umgangsformen und Höflichkeit." Laut einer Studie des Hörbuch-Anbieters Audible sind 40 Prozent der Frauen überzeugt, dass man sich in jemanden aufgrund seiner Stimme verlieben kann – so wie im Film "Her", in dem ein schüchterner Nerd der Stimme seines Smartphone-Betriebssystems verfällt. Auch die Dating-App Whispar basiert auf dem Stimme-statt-Foto-Prinzip.

Gefährliches Wunschdenken

"Ich würde am Anfang vielleicht noch nicht von ‚Verlieben‘ sprechen", so die Psychologin. "Ich kann mich von der Stimme, der Art zu lachen und mir Fragen zu stellen, Interesse zu bekunden oder von der Klugheit angezogen fühlen. Dem Puzzle fehlen allerdings noch ein paar Teile."

Auch, wenn die Schmetterlinge beim Telefonieren oder Chatten hoch fliegen – beim ersten Treffen könnten sie schnell abstürzen, weiß Erb. "Um die Chemie der Liebe kommt man nicht herum. Daher rate ich auch bei der Online-Partnersuche, schnell ein Treffen zu vereinbaren."

Die Kandidaten von "Liebe macht blind" sahen einander erstmals als Verlobte. Vier Wochen später war die Hochzeit angesetzt. Achtung, Spoiler: In zwei Fällen endete das Experiment extrem erfolgreich. Das könnte man beim nächsten Mal Tindern zumindest im Hinterkopf behalten.