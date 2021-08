Warten auf das Debüt: Yusuf Demir lebt sich in Barcelona ein

Wenn ein Reservist während des Spiels vom Aufwärmen an der Seitenlinie zurück zur Bank läuft, so kann man davon ausgehen, dass er dort sein Trikot anziehen und in Kürze ins Spiel kommen wird.

Bei Yusuf Demir war das am Sonntag anders. Der Wiener ist auch nicht zur Bank gelaufen, sondern gegangen. Eher gesenkten denn erhobenen Hauptes. In diesem Moment im Spiel gegen Real Sociedad in der 75. Minute im Camp Nou musste man davon ausgehen, dass das nichts mehr wird an diesem Abend.