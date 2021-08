Demir bei Barca als der nächste Messi? "Wir kennen ihn nicht"

Reportage aus Barcelona

Der Weg in den offiziellen Fanshop des FC Barcelona nach der Landung am Flughafen El Prat ist der logische erste Abstecher. Trikots, Trainingsanzüge, T-Shirts. Alles hängt schön sortiert an den Wänden. Tabakwerbung auf einem Spielerleiberl? Nein, „Memphis“ ist einer der prominentesten Neuzugänge in diesem Sommer. Es ist der Vorname des Niederländers Depay.