Liga-Start von Barcelona: Demir steht gegen Real Sociedad im Kader

Während David Alaba beim 4:1-Sieg von Real Madrid zum Saisonstart wenig überraschend in der Startelf stand, könnte mit Yusuf Demir der nächste Österreicher am Sonntag-Abend sein Debüt in La Liga feiern. Denn wie der FC Barcelona mitteilte, wird der 18-Jährige im Auftaktspiel gegen Real Sociedad (20 Uhr, der KURIER ist in Barcelona vor Ort) zumindest im Kader der Katalanen stehen.