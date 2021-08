Tennis-Star Thiem: "Da habe ich einen richtigen Scheiß gespielt"

Kann man von einem Wendepunkt in Ihrer Karriere sprechen?

Es ist gewissermaßen Halbzeit. Ich hatte das Glück, dass ich nie verletzt war, jetzt hat es eben auch mich einmal erwischt. Aber die erste Hälfte war besser, als ich mir je erträumt hatte.

Die Titelverteidigung bei den US Open fällt ins Wasser. Nicht das einzige Highlight. Was tut am meisten weh?

Am meisten schmerzt, dass ich beim Daviscup in Innsbruck nicht dabei sein kann. Das bleibt vielleicht die einzige Gelegenheit, um ein Finalturnier in Österreich zu spielen. Das Fehlen in Wien tut auch weh, aber das Turnier findet jedes Jahr statt.