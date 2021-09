Der KURIER-Test: Das sind die fünf besten Tennisschläger

Die etwas größere Schlagfläche (645 cm2) erhöht den Spielkomfort, geht aber nicht zu Lasten der Power. Auch dieser Schläger ist etwas grifflastig, aber nicht ganz so stark wie jener von Yonex. "Insgesamt besticht dieser Schläger dadurch, dass er in allen Kategorien auf sehr hohe Werte kommt. Er hat so gesehen keine Schwäche und wird von vielen Turnierspielern gerne genutzt", resümmiert Thomas Hammerl, der in Basel die Geschäfte des europäischen Tennisverbandes leitet. Hier gehts zum HEAD Gravity S Graphene Tour.