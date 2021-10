Es sind Zahlen, die den Tennissportler und vor allem den Österreichischen Tennisverband (ÖTV) mit der Zunge schnalzen lassen. Die seit 2016 stetig steigende Mitgliederzahl in Vereinen hat sich erneut leicht auf 180.000 Aktive erhöht, ergab eine Umfrage von SportsEconAustria im Frühjahr. „Vor 15, 20 Jahren begannen die Zahlen zu sinken, dass sie seit fünf Jahren stetig steigen, liegt sicher an Dominic Thiem, der für einen Aufschwung in Österreich sorgte“, sagt ÖTV-Präsident Magnus Brunner.