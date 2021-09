Da schau her! Beim Traditionsturnier beginnt ein neues Zeitalter

Der Altstar

Drei Wild Cards darf Straka vergeben. Eine geht an die ehemalige Nummer eins Andy Murray (34), der in der Stadthalle 2014 und 2016 den Titel geholt hat und langsam wieder um den Anschluss kämpft. Eine zweite an den italienischen Shooting Star Lorenzo Musetti. Ob die dritte an einen Lokalmatador gehen wird, ist eher anzuzweifeln, die zusammengelegten Preisgelder der Österreicher würden wohl nicht einmal für VIP-Tickets reichen. „Ihre Leistungen waren überschaubar“, sagt Straka, der eher an Spaniens Jungstar Carlos Alcaraz denkt.