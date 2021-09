Tsitsipas, Zverev und Murray schlagen in Wien auf

Turnierdirektor Herwig Straka kann zwar nicht die verletzten Superstars Roger Federer und Rafael Nadal aufbieten, doch das Teilnehmerfeld in der Wiener Stadthalle kann sich dennoch sehen lassen.

Die Tennis-Fans können Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas oder Andy Murray, der eine Wildcard erhält, auf den Schläger schauen. Zudem lauern etwa ein Berrettini oder Ruud auf ihre Chance. Straka spricht von einem Top-Feld, zumal von der sogenannten "Next Generation" die wichtigsten und besten Spieler in Wien an den Start gehen.