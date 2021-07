Das zweite Jahr in Folge ist der Formel-1-Grand-Prix von Australien abgesagt. Grund sind die nach wie vor wegen der Corona-Pandemie starken Reisebeschränkungen Australiens. Der Grand Prix hätte am 21. November stattfinden sollen. Ebenfalls zum zweiten Mal in Folge wird vor diesem Hintergrund auch der MotoGP, der am 24. Oktober auf Philip Island hätte ausgetragen werden sollen, gecancelled.