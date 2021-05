Nicht einmal der blaue australische Reisepass mit dem Känguru und dem Emu helfen Nausheen Khatoon heute. Die Australierin ist in Indien und will zurück nach Melbourne. „Keine Chance“, heißt es bei der Regierung in Canberra.

Khatoon ist kürzlich nach Indien geflogen, um ihren Vater am Sterbebett zu besuchen. Ihre Familie – sie hat vier Söhne – blieb zu Hause in Melbourne. Nicht nur die Ungewissheit, wann sie ihre Kinder wieder sehen wird, bereitet der Mittvierzigerin Sorgen: „Ich fürchte, ich würde hier keinen Arzt finden, wenn ich jetzt krank werde“, sagt sie dem australischen TV-Sender 9 News.

Mehr als 300.000 Australier reisen jedes Jahr nach Indien. Tausende sollen auch jetzt gerade dort sein. Rund 9.000 warten auf die Heimreise. Doch in den nächsten zwei Wochen ist das nicht möglich. Denn wie die australische Regierung am Samstag mitteilte, müssen ab Montag alle Einreisenden, die sich in den vergangenen 14 Tagen in Indien aufgehalten haben, neben Geldstrafen von bis zu 42.000 Euro auch mit Haftstrafen von bis zu fünf Jahren rechnen.