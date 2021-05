Zuletzt wurden aus Indien 400.000 Neuinfektion innerhalb nur eines Tages gemeldet. Die Krankenhäuser und auch die Krematorien des Landes sind seit Tagen überfüllt. In der Infektionswelle, die das südasiatische Land im Moment überrollt, beobachten Wissenschafterinnen und Wissenschafter zwei dominante Virus-Varianten. Nämlich die auch bei uns bekannte britische Variante B.1.1.7, aber auch eine wohl eigens in Indien hervorgebrachte Variante namens B.1.617, die am Freitag auch erstmals in Österreich festgestellt worden sein könnte - mehr dazu hier.

Um ihre genaue Rolle im Infektionsgeschehen einzuschätzen, fehlte es bislang aber an Daten.

Der österreichische Virusimmunologe Andreas Bergthaler, der das Mutationsgeschehen in Österreich genau beobachtet, schätzt die Lage so ein: „Mir scheint es zum jetzigen Zeitpunkt unklar, inwieweit geänderte Eigenschaften von B.1.617 die Haupttreiber sind für die derzeitige katastrophale zweite Welle in Indien. Das sollte man nicht ausschließen, aber gleichzeitig gibt es verschiedene Umstände, wie Öffnungsmaßnahmen inklusive Massenveranstaltungen und ein überfordertes Gesundheitssystem, die sicherlich auch einen größeren Einfluss haben als die Mutationen. All dies ist auch reflektiert in der bisherigen Einordnung von B.1.617 als ‚Variant of Interest‘ (VOI) und nicht ‚Variant of Concern‘ (VOC).“

Mutationen an drei entscheidenden Stellen

Das Genom (Erbgut) des Coronavirus besteht aus einer etwa 30.000 Buchstaben langen Kette. Mutiert das Virus zu einer neuen Variante, werden einzelne Sequenzen dabei quasi ausgetauscht.