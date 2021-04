Immunisierungen dürften auch gegen indische Virus-Variante wirken

Vergleich mehrerer Virus-Varianten

In der Studie verglichen die Forschenden die neutralisierende Wirkung von Blutseren gegen B.1.617, B.1.1.7 und die Virusvariante B1, die zu Beginn der Pandemie stark zirkulierte. Alle drei Varianten konnten mit den Blutseren von COVID-19-Genesenen und Blutseren von geimpften Personen, die mit dem indischen Impfstoff Covaxin immunisiert worden waren, neutralisiert werden. Allerdings war die Neutralisationswirkung gegen B.1.617 etwas schwächer als gegen die beiden anderen Varianten, was auf einen partielles Entkommen der Immunantwort hinweist.

Um daraus klare Rückschlüsse ziehen zu können, fehlen allerdings noch harte Daten. Andreas Bergthaler, Mutations-Experte am Forschungsinstitut für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, bewertet die vorläufigen Daten noch vorsichtig. "Der erwähnte Preprint deutet darauf hin, dass Impfseren nach Impfung mit dem indischen Totimpfstoff Covaxin (BBV152) kaum einen Abfall an Neutralisation gegenüber B.1.617 aufweisen, das heißt, die Wirkung weiterhin gegeben ist. Gleichzeitig sind die Daten in diesem Preprint sehr spärlich und schließen keine in Europa gebräuchlichen Impfstoffe ein.“