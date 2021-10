Mückstein will Impfbrief an alle Österreicher verschicken

Gesundheitsminister appelliert, wie notwendig es ist, die Durchimpfungsrate in Österreich weiter zu steigen. Wolfgang Mückstein kündigt an, dazu an alle Österreicher einen Brief auszuschicken und darin an die Auffrischungsimpfung zu erinnern.

6.636 Impfungen sind am Samstag durchgeführt worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 5.815.253 Personen zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 65,1 Prozent der Bevölkerung. 5.520.291 Menschen und somit 61,8 Prozent der Österreicher sind vollständig grundimmunisiert. 190.328 Menschen wurden bereits zum dritten Mal geimpft.