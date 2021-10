Causa Ischgl: Touristiker sehen keinen Imageschaden für Tirol

Eröffnungskonzert

Ruhigere Töne stimmte im Vorfeld des Saisonauftakts auch das wegen des Corona-Krisenmanagement in die Negativschlagzeilen geratene Ischgl an. Für das Eröffnungskonzert am 27. November gilt die 2G-Regel, im vergangenen Jahr wurden 700.000 Euro in Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen investiert. Günther Zangerl, Vorstand der Silvretta Seilbahn AG Ischgl, stimmte Phleps zu und dementierte einen langfristigen Imageschaden für die Destination. "Vieles hat sich in den letzten eineinhalb Jahren relativiert", war Zangerl der Meinung. Am 25. November öffnet Ischgl die Pforten für Wintersportbegeisterte. Karten habe man noch keine verkauft - "zum Glück", wie Zangerl meinte, ließ die Verordnung für die Corona-Winterregeln doch am Mittwoch weiter auf sich warten. "Es sind noch einige Fragen offen - etwa im Hinblick auf den Datenschutz", merkte Zangerl im Bezug auf die 3G-Kontrollen, die ja bekanntlich an den Ticketkauf geknüpft werden sollen, an.

Vor mehr als vier Wochen hatte die Regierung die Vorgaben für die Wintersaison grob umrissen. Österreichs Seilbahnensprecher Franz Hörl hatte am Dienstag bei der Jahrestagung der Branche in Zell am See angekündigt, dass ob der Verzögerung die Winterregeln nun nicht wie bisher angekündigt ab 1. November, sondern erst ab 15. November gelten sollten. Für die technische Umsetzung der 3G-Kontrolle arbeite man mit den Firmen Skidata und Axess zusammen, erklärte Hörl.