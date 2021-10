Corona-Skandal: Ischgl wusste früher Bescheid, schaute aber weg

Demnach traf die oben genannte Information bereits am Donnerstagabend beim Tourismusverband Paznaun-Ischgl ein und wurde am Freitag in der Früh weiter geleitet – an das Büro von Tirols Landeshauptmann Günther Platter, den Landesamtsdirektor und das Büro für Öffentlichkeitsarbeit.

Gemeinsam im Kitzloch

Spätestens am Freitag hätte man das Kitzloch also schließen können. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits 14 Fälle isländischer Ischgl-Urlauber, die nach ihrer Rückkehr in die Heimat positiv getestet wurden. Die Personen wohnten in unterschiedlichen Hotels, zumindest zehn der Erkrankten waren im Kitzloch, wie durch das Mail bekannt sein sollte.

Spätestens Freitagmittag müssten die Tiroler Behörden dann auch wissen, dass die Theorie einer Infektion der Isländer im Flugzeug nicht haltbar sein kann. Da liegt den Verantwortlichen eine Liste mit allen Namen der Isländer vor, aus der ersichtlich wird: Die Infizierten reisten an unterschiedlichen Tagen und hatten teilweise schon in Ischgl Symptome. Das Kitzloch öffnet dennoch am Freitagabend wieder seine Pforten. Im Mega-Infektionsherd geht die Party weiter. Unter den Gästen ist ein 65-jähriger Elektronikfachmann. Er erkrankt so schwer, dass er heute unter Long Covid leidet. Zuvor lag er sechs Wochen im Koma auf der Intensivstation.

Von der Gefahr, der sich die Feiernden an diesem Abend aussetzten, wussten sie nichts. Die Behörden spielten weiter die Karte von der Ansteckung im Flugzeug. Genauso wurde es auch über die Öffentlichkeitsarbeit verbreitet. Bereits bekannt ist, dass der für Ischgl zuständige Landecker Bezirkshauptmann Markus Maaß sich in einer Mail an Landesamtsdirektor Herbert Forster am 5. März zunächst erfreut über die Flugzeugthese zeigte: „Dann hätten wir Ischgl vorerst aus dem Schussfeld.“