Erste Ischgl-Klage: Eine Familie hofft auf Gerechtigkeit

„Es geht um Gerechtigkeit“, sagt sein Sohn. „Dass die Fehler endlich eingestanden werden.“ 100.000 Euro klagen er und seine Mutter von der Republik ein. „Aber es geht hier nicht ums Geld“, betont Schopf. „Das würden wir der Caritas spenden.“ So wie es der Vater, langjähriger Chefredakteur der Furche, schon getan hat.

Hannes Schopf war am 7. März 2020 mit Freunden zum Skifahren nach Ischgl gereist – also zwei Tage, nachdem das Land Tirol darüber informierte, dass sich 14 Isländer, die in Ischgl Urlaub gemacht hatten, angeblich in einem Flugzeug mit Corona angesteckt hätten. Und genau an dem Tag, als bekannt wurde, dass ein Kellner der Après-Ski-Bar Kitzloch erkrankt war.

Der Tod von Hannes Schopf hätte verhindert werden können, sind die Hinterbliebenen und ihr Anwalt Alexander Klauser überzeugt. Doch die Behörden hätten falsch reagiert, Maßnahmen seien viel zu spät gesetzt worden. Die Vertreter der Finanzprokuratur (sie vertreten die Republik), Martin Paar und Martin Tatscher, bestreiten das. Man habe – nach dem damaligen Wissensstand – richtig gehandelt.

„Ich möchte Ihnen mein Beileid aussprechen“, beginnt Richterin Catrin Aigner. Sie muss klären, ob die Republik Österreich haftbar ist. Anwalt Klauser bringt dafür noch einige Beweisanträge vor. Und er möchte von der Finanzprokuratur Antworten. Etwa, wie es zu Mails zwischen Bezirkshauptmannschaft und der Tiroler Landesregierung kam, die zum Beispiel so lauteten: „Damit hätten wir Ischgl vorerst aus dem Schussfeld.“ Zudem will Klauser noch etliche Zeugen laden.