Für Ungeimpfte wird das Skifahren unbequem

Skifahren also nur noch mit 3G-Nachweis, dafür ohne Kapazitätsbeschränkungen. Seilbahner vom Arlberg bis zum Semmering begrüßen den Plan der Regierung für die Wintersaison. Wenngleich die Regelung auch viele offene Fragen aufwirft und die Liftbetriebe administrativ vor große Herausforderungen stellt. „Mit dem Ergebnis können wir gut leben, das ist umsetzbar. Wichtig ist, dass die Abfrage der 3-G-Regeln schon beim Ticketkauf passiert und nicht in einer Halle mit den Gondeln“, sagt Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen. Die Sorge geht dahin, dass die Warteschlange am Lift sonst ins Unermessliche wächst.

Deshalb sind die Liftbetriebe gefordert, die Online-Buchung von Skitickets zu forcieren und die 3G-Abfrage daran zu koppeln. Je nachdem, welches der 3-G der Kunde angibt und nachweist, funktioniere dann die Freigabe der Keycard. Wer nur getestet ist, aber einen Sechs-Tage-Pass kauft, bekommt die Freischaltung des Tickets nur für die jeweilige Testdauer. Für die Verlängerung und weitere Freischaltung muss ein neuer Nachweis erbracht werden.

Mit der Impfung zur Wochenkarte

Seilbahnsprecher Franz Hörl hält es auch für denkbar, dass Ungeimpfte gar keine Mehrtagespässe mehr erhalten. „Ich stelle mir das so vor: Jemand, der geimpft ist, kann das breite Sortiment an Tickets genießen, ein Getesteter möglicherweise nur einen Ein- oder Zwei-Tages-Pass“. Das Skivergnügen sei somit an die Immunität geknüpft. Forciert werden soll jedenfalls das Online-Ticketing.