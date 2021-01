Corona: Nur 20 Prozent weniger Skigäste in Niederösterreich

Bezahlt gemacht haben sich laut Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) die umfassenden Hygienemaßnahmen sowie Corona-bedingte Neuerungen wie das Online-Ticketing. „Wurden in den Vorjahren nur wenige Prozent der Tickets online verkauft, so waren es heuer gegen 100 Prozent. Ich bin sehr froh, dass sich unsere Gäste bis auf ganz wenige Ausnahmen während der Weihnachtsferien an die Verhaltensregeln gehalten haben“, so Danninger.