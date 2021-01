Mehr Wanderer als Skifahrer: "Extremer" Tag am Semmering

Am Samstag sei der Zustrom zum Semmering "stark" gewesen. Am Sonntag "extrem". So beschreibt Hermann Doppelreiter, Bürgermeister der niederösterreichischen Gemeinde (ÖVP), die Lage am Wochenende. "Es ist gewaltig", sagt er im Gespräch mit dem KURIER.

Am späten Nachmittag waren in dem Skigebiet keine Parkplätze mehr zu haben. Damit die Besucher, die vor allem aus dem Großraum Wien kamen, nicht auf die Hochstraße ausweichen und diese für Einsatzfahrzeuge blockieren, ließ Doppelreiter am Sonntag sogar die Straße sperren.