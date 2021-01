Semmering-Chaos: Mobilfunk-Daten zeigen Spitzenzeiten mit mehr als 4.700 Besuchern

Pandemie

Da am Dreikönigstag am Mittwoch mit einem ähnlichen oder sogar noch größeren Ansturm am Semmering gerechnet wird, hat die Taskforce „Sicher rausgehen“ des Landes Niederösterreich die Bewegungsdaten den Gesundheitsbehörden zur Verfügung gestellt. Man hält die Entwicklung gerade im Hinblick auf die Pandemie für besorgniserregend, sagt der Chef der NÖ Bergbahnen, Markus Redl im Gespräch mit dem KURIER.

Während auf niederösterreichischer Seite Behörde und Polizei bisher hart durchgriffen und ganze Straßenabschnitte gesperrt wurden, verwandelten undisziplinierte Gäste die alte Semmering-Passstraße auf steirischer Landesseite in einen illegalen Riesen-Parkplatz.

Die Kolonne Hunderter parkender Autos am Fahrbahnrand reichte beispielsweise am Sonntag mehrere Kilometer in Richtung Spital am Semmering zurück. Undisziplinierte Fahrzeuglenker entfernten sogar die Poller und Absperrgitter auf den kurzfristig eingerichteten Sperrflächen.